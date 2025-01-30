„Какое счастье снова соприкоснуться с великим талантом“: Галкин опубликовал свежее фото с Пугачевой

Алла Пугачева с мужем посетили спектакль „Записки сумасшедших“ с Чулпан Хаматовой в главной роли. Алла Пугачева и Максим Галкин побываи в Театре Паттихио в Лимассоле. Об этом комик сообщил у себя на странице Instagram, опубликовав в личном блоге видео, а затем и фото, которое снял в театре. На видео 75-летняя певица аплодировала актерам.