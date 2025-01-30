„Какое счастье снова соприкоснуться с великим талантом“: Галкин опубликовал свежее фото с Пугачевой
На одном из недавних светских мероприятий зрители смогли увидеть Аллу Пугачёву и Максима Галкина, которые посетили театральную постановку. Пара появилась на фоне афиши спектакля, привлекая внимание стильными нарядами и хорошим настроением.
Максим Галкин выбрал casual-образ: джинсы, кеды и красно-белую куртку-бомбер, дополняя свой стиль букетом розово-сиреневых цветов. Алла Пугачёва предстала в эффектном образе total black — лакированная куртка, кожаные брюки и ботильоны подчёркивали её элегантность.
Алла Пугачева с мужем посетили спектакль „Записки сумасшедших“ с Чулпан Хаматовой в главной роли. Алла Пугачева и Максим Галкин побываи в Театре Паттихио в Лимассоле. Об этом комик сообщил у себя на странице Instagram, опубликовав в личном блоге видео, а затем и фото, которое снял в театре. На видео 75-летняя певица аплодировала актерам.
Фотография вызвала активное обсуждение в сети, ведь поклонники всегда с нетерпением ждут появления звёздной пары на публике. В комментариях они пишут:
„Какие красивые! Рада видеть вас!“
„Вы невероятная пара! Счастье видеть вас в здравии и в отличном настроении“
„Талантливые и порядочные люди везде и всегда будут востребованы“