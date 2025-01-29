ФОТО | Пугачева, Галкин и Полозкова неожиданно появились на спектакле Хаматовой „Записки сумасшедших“

Алла Пугачева и Максим Галкин побываи в Театре Паттихио в Лимассоле, где состоялась премьера спектакля „Записки сумасшедших“. Об этом комик сообщил у себя на странице Instagram, опубликовав в личном блоге видео, которое снял в театре. На нем 75-летняя певица аплодировала актерам.

„Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал“, — написал на коротком видеофрагменте Галкин.

Режиссером постановки является Дмитрий Крымов. В спектакле играют всего два актера — Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Их герои пытаются примерять на себя новые социальные роли, чтобы найти свое место в эмиграции. „Спектакль про то, что каждый человек немножко эмигрант, даже если живет у себя на Родине. Мы приходим в этот мир и уходим из него“, — пояснила звезда драмы „Доктор Лиза“.

После выступления Пугачёва и Галкин встретились за кулисами с Хаматовой и Сухановым. Как оказалось, на спектакле неожиданно присутствовала и Любовь Толкалина. Бывшая гражданская жена режиссёра Егора Кончаловского сделала совместное фото с Чулпан и Максимом.

Фотографии и видео опубликовала в своём блоге жительница Кипра Карина. „После спектакля за кулисами мне посчастливилось встретить и запечатлеть Аллу Пугачёву, Максима Галкина, Веру Полозкову и Любовь Толкалину. Этот вечер надолго останется в памяти!“ — поделилась она.

„Записки сумасшедших“ – новый спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым. Это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, поставленный им в эмиграции с участием двух популярных артистов. Чулпан Хаматова и Максим Суханов, почти 30 лет назад сыгравшие в фильме Валерия Тодоровского „Страна глухих“, впервые оказываются вместе на одной сцене.

Спектакли Крымова отличает особый творческий язык, смешение стилей и жанров. В новой работе режиссер взял за основу собственный текст – фантасмагоричную историю о людях, потерявшихся в пространстве и времени.