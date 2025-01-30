ФОТО | Дочь Мадонны Лурдес обнажила грудь на Неделе моды в Париже

Во вторник Лурдес Леон посетила показ мужской коллекции одежды сезона "осень/зима" от Saint Laurent в рамках Недели моды в Париже. Ее внешний вид произвел на всех неизгладимое впечатление - девушка была одета в прозрачный кружевной костюм, полностью оголяющий грудь.

Под костюм Лурдес надела черные стринги, однако использовать бюстгальтер не стала, обнажив на радость фотографам свою грудь. Свой образ она дополнила золотистым ожерельем, подходящими серьгами-кольцами и черными туфлями на шпильках. Чтобы слегка прикрыть свое тела, она надела длинное черное пальто.

На некоторых снимках Лурдес прикрывала свою обнаженную грудь, но в то же время для некоторых фотографов она не стеснялась позировать обнаженной.

Лурдес и раньше шокировала публику своими нарядами. В одном из интервью она призналась, что часто берет одежду из шкафа своей матери Мадонны, сообщает E Online.