ТОП-3 самые конфликтные пары: какие знаки Зодиака ссорятся чаще всего

Овен и Скорпион

Оба эти знака находятся под влиянием Марса - планеты страсти, энергии и борьбы. Поэтому их взаимодействие в отношениях наполнено эмоциями. Овны действуют прямо и решительно, а Скорпионы подходят к этому стратегически. Их ссоры могут быть бурными, но примирения - не менее страстными. Для обоих важно, чтобы в отношениях была драма, которая добавляет им „перца“.

Телец и Стрелец

Стрельцы постоянно стремятся к движению, что вызывает у Тельцов чувство тревоги и истощения. К тому же склонность Стрельцов к спонтанным решениям и путешествиям может заставлять Тельца чувствовать себя „на втором плане“. Конфликты усугубляет то, что Тельцы упрямы, а Стрельцы могут быть эгоистичными, поэтому компромисс для них - редкость.

Рак и Водолей

Эта пара сталкивается с большими трудностями, прежде чем найдет взаимопонимание. Раки могут считать Водолеев холодными и равнодушными, тогда как Водолеи испытывают давление из-за постоянной эмоциональной потребности Рака. Это порождает обиды, непонимание и пассивную агрессию, которая превращается в конфликты.