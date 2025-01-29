ВИДЕО | „Правила есть правила; Они добавляли изюминку“: что думают зрители ЧЕ-2025 по фигурному катанию о недопуске россиян?

В Таллинне, в ледовом холле „Тондираба“, проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В эту среду короткую программу катали девушки. Мы пообщались с прибывающими болельщиками и узнали их мнение о предстоящих соревнованиях. За кого пришли болеть зрители? Обсудили также и недопуск российских спортсменов. Как относятся к этому зрители и кого считают фаворитами турнира — смотрите в нашем видеоопросе.