Принцесса Беатрис родила второго ребенка. Малышке дали необычное имя

Племянница короля Карла III и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци во второй раз стали родителями. 22 января на свет появилась их дочка, которой дали двойное имя Афина Элизабет. Хотя королевская семья не комментирует выбор имени, эксперты предполагают, что Афина - это отсылка к происхождению принца Филиппа, скончавшегося в 2021 году. Дедушка принцессы Беатрис родился в Греции и был членом греческой королевской семьи.

„Ее Королевское Высочество и ее дочь здоровы и чувствуют себя хорошо. Семья вместе со старшей сестрой Афины Сиенной и братом Вольфи проводят время вместе“, — говорится в заявлении Букингемского дворца. Сиенна — первая общая дочь Беатрис и Эдоардо, а Вольфи - сын Эдоардо от предыдущего брака.

Новорожденная Афина занимает 11-о места в очереди на британский престол. Помимо этого, через своего отца Эдорадо, Афига и ее сестра Сиенна принадлежат к итальянскому аристократическому роду.