Латвийский фильм „Поток“ номинирован на французский „Оскар“ – престижную кинопремию „Сезар“

„Поток“ будет бороться за приз в категории „Лучший анимационный фильм“ с „Самым ценным грузом“ Мишеля Хазанавичуса и „Дикарями“ Клода Барраса. „Поток“ является совместным продуктом Латвии, Франции и Бельгии, сопродюсерами фильма являются французские компании Sacrebleu Productions и Take Five. Это позволяет фильму „Поток“ претендовать на получение национальной кинопремии Франции.

В номинации „Сезар“ лидирует „Граф Монте-Кристо“, новая экранизация знаменитого романа Александра Дюма (отца). Всего фильм получил 14 номинаций, в том числе в главной категории „Лучший фильм“.

Романтическая криминальная драма Жиля Леллуша „Бьющиеся сердца“ получила 13 номинаций, а фильм Жака Одиара „Эмилия Перес“, фаворит „Оскара“ и обладатель множества наград, - 12 номинаций.

Наряду с этими картинами в номинации „Лучший фильм“ также представлены „Марширующий оркестр“, „История Сулеймана“ и „Мизерикордия“.

Полный список номинантов можно найти на сайте Французской киноакадемии.

Премия „Сезар“ - высшая награда Франции в области кинематографа, которую часто называют аналогом „Оскара“.