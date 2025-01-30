ФОТО | Эстонская модель поразила публику Недели моды Парижа своим экстравагантным нарядом

Эстонская топ-модель Кармен Педару (34) вновь прошлась по подиуму в Париже в рамках Недели моды, где представила женскую коллекцию известного французского дизайнера Александра Вотье. „Теперь я сосредоточен на элегантности и на возвращении к своим корням“, — рассказал дизайнер изданию Women’s Wear Daily. На показе Кармен была в наряде песочного цвета с прозрачным верхом, обнажавшим грудь.

В своей новой коллекции основное внимание дизайнер уделил светлым тонам. Представленные на Неделе моды в Париже наряды совершенно не похожи на предыдущие показы. До этого изделия Александра Вотье не отличались особой элегантностью и больше напоминали наряды для вечеринок, сообщает издание Women’s Wear Daily.

Презентация женской коллекции Alexandre Vauthier была примечательна еще и тем, что на подиуме дефилировали не только традиционно молодые красавицы, но и модели постарше. Например, шоу открыла 50-летняя шведка Силке Голдинг.