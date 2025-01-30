В Fotografiska открылась выставка работ китайского художника Фэн Ли

„Особенность его работ в том, что он использует сильную вспышку. Из-за этого не всегда ясно - действие происходит ночью или днем, - отметила руководитель выставок Fotografiska Маарья Лоренц. - Его работы яркие, абсурдные - они отражают то, что он видит на улицах. Но до конца не ясно, действительно он снимает в моменте или позволяет себе делать постановочные фото“.

На выставке представлены фотографии, сделанные за последние двадцать лет, в том числе ранее не публиковавшиеся снимки и некоторые более известные работы, размещенные в новом контексте. По словам самого фотографа, неважно в каком месте он делает снимок - в Ченду, Париже или Берлине, главное, что в центре его внимания всегда находится человек.

„Если раньше показывали сдержанный, так сказать правильный Китай, то сейчас с ростом экономики пошла волна модернизации. И многие художники стали показывать, скажем так разные вкусы Китая: соленый, сладкий, горький. Но отличие Фэн Ли в том, что он показывает моменты из жизни, которые если бы тебе рассказали - ты бы не поверил“, - отметил китаевед Рандо Кюннапуу.

Выставка будет открыта до 20 апреля 2025 года.