Да, киноа популярна и вкусна. Но действительно ли она полезна?

Нельзя отрицать популярность киноа, но все же можно поспорить о некоторых причинах этого. Например, одни утверждают, что киноа популярна потому, что она приятна на вкус. Другие - потому что она универсальна и уже давно является основным продуктом питания в некоторых частях света. А третьи считают, что эта крупа стало знаменитой благодаря таким знаменитостям, как Кэти Перри, Дженнифер Энистон и Зои Салдана, которые публично пропагандируют его.