Да, киноа популярна и вкусна. Но действительно ли она полезна?
Нельзя отрицать популярность киноа, но все же можно поспорить о некоторых причинах этого. Например, одни утверждают, что киноа популярна потому, что она приятна на вкус. Другие - потому что она универсальна и уже давно является основным продуктом питания в некоторых частях света. А третьи считают, что эта крупа стало знаменитой благодаря таким знаменитостям, как Кэти Перри, Дженнифер Энистон и Зои Салдана, которые публично пропагандируют его.
Но, пожалуй, наиболее вероятное объяснение неизменного одобрения киноа сводится к тому, что она обладает множеством полезных свойств. „Киноа популярна потому, что содержит больше белка, омега-3 жирных кислот и клетчатки, чем многие другие злаки, которые мы регулярно употребляем в пищу“, - говорит Эбби Лангер, клинический диетолог, дипломированный специалист по питанию и основатель Abby Langer Nutrition.