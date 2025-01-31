Мерил Стрип спаслась от пожара, прорезав дыру в заборе размером с машину

В начале января нескольким всемирно известным звездам пришлось в срочном порядке покинуть свои дома в Лос-Анджелесе, чтобы не стать жертвами бушующих лесных пожаров. Среди них была и 75-летняя актриса Мерил Стрип, об эвакуации которой в журнале New York написал ее племянник Эйб Стрип.

По рассказам Эйб, Мерил Стрип решила покинуть город 8 января, на следующий день после того, как лесные пожары вплотную приблизились к населенному пункту. Как сообщает New York Post, актриса была вынуждена прорезать дыру в заборе на своем участке, чтобы спастись от надвигающегося лесного пожара.

„Когда Мерил попыталась уехать, она обнаружила, что на единственный въезд с ее участка упало большое дерево. Полная решимости выбраться, она одолжила у соседа кусачки, прорезала дыру размером с машину в заборе, который она делит с соседом, и проехала через их двор“, - рассказал Эйб.

Лесные пожары в окрестностях Лос-Анжелеса вспыхнули 7 января. Среди более чем 80 000 местных жителей, которым пришлось покинуть свои дома, было множество голливудских знаменитостей.

Лесной пожар начался в роскошном жилом районе Pacific Palisades. Из-за катастрофы были отменены многие развлекательные мероприятия и съемки фильмов, поскольку число погибших начало расти. По данным спасателей, в результате пожаров погибло 28 человек. Пожары продолжались почти неделю.