Отныне телепрограммы ETV+ можно просматривать через ТВ-приложение Jupiter и на сайте Jupiter+

Смарт-телевизоры со встроенной поддержкой Chromecast не нуждаются в дополнительном устройстве. Chromecast подключается к разъему HDMI, а кабель питания через порт USB подключается в телевизор, монитор или непосредственно в электросеть. В смартфоне, за исключением iPhone, который не поддерживает Chromecast, планшете или компьютере можно использовать браузер Chrome, чтобы вывести изображение Jupiter+ на экран, нажав на иконку Chromecast в плеере Jupiter+.

При желании контент Jupiter+ можно раздать на экран телевизора с помощью смарт-устройства, что позволит просматривать передачи ETV+ на большом экране.

В ТВ-приложении Jupiter передачи ETV+ можно смотреть в прямом эфире или в повторе в течение 14 дней. Больший выбор русскоязычных программ и более длительные сроки просмотра в записи доступны на сайте медиаплатформы Jupiter+ ( jupiterpluss.err.ee ), где представлены все программы ETV+, Радио 4, накопившийся за годы архив ERR, а также зарубежные сериалы и фильмы. К тому же, на сайте платформы Jupiter+ можно также просматривать программу ETV+ в прямом эфире.

В ТВ-приложении Jupiter можно смотреть в прямом эфире и в записи все три канала ERR: ETV, ETV2 и ETV+. Приложение на эстонском языке, поиск запросов, написанных кириллицей, на данный момент не поддерживается. Поэтому с помощью поиска в приложении можно найти пока только передачи, сериалы и фильмы ETV и ETV2. Если программы, сериалы или фильмы имеют русский перевод, то в приложении можно выбрать для них русскую озвучку или субтитры. Дополнительные возможности медиаплатформы Jupiter+

Преимущество ТВ-приложения Jupiter состоит в том, что контент всех каналов сосредоточен в одном приложении – при желании можно удобно переключать телеканалы и находить понравившийся контент независимо от канала и его телепрограммы.

Эстонская национальная телерадиокомпания (ERR) прекращает техническую поддержку пользователей отдельных ТВ-приложений каналов ETV, ETV2 и ETV+ и рекомендует для продолжения просмотра телеканалов ERR использовать приложение Jupiter для смарт-телевизоров. Ранее предустановленные приложения телеканалов, в том числе ТВ-приложение ETV+, продолжат работать, но они могут содержать ошибки.

Chromecast – это беспроводное соединение, для которого необходимо, чтобы телевизор и устройство (смартфон, планшет или компьютер) были подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Jupiter+ можно просматривать и с помощью браузера смарт-телевизора, однако в данном случае все зависит от возраста и марки конкретного устройства. Также изображение можно вывести на телевизор с помощью кабеля HDMI или путем беспроводной передачи мультимедийного сигнала через технологию Miracast.Где найти ТВ-приложение Jupiter?

ТВ-приложение Jupiter было разработано с учетом максимально возможного количества моделей и может быть использовано на большинстве новых смарт-телевизоров. Приложение можно использовать на устройствах с программным обеспечением Android TV (включая телевизоры Sony, Philips, Sharp, Panasonic, TCL, Toshiba, JVC и т.д.), устройствах с Apple TV и на новых телевизорах LG и Samsung.

Помимо смарт-телевизоров, ТВ-приложение Jupiter можно использовать с подключаемым к телевизору устройством для потоковой передачи мультимедиа с Android TV. Также предлагаемые телеоператорами дигибоксы могут быть с поддержкой Android TV и предоставлять возможность использования ТВ-приложения Jupiter.

ТВ-приложение Jupiter бесплатное, его можно найти в магазинах приложений для смарт-телевизоров в Google Play и App Store или в среде приложений соответствующего телевизора. Дополнительная информация доступна на jupiter.err.ee/tvrakendus.

ТВ-приложение Jupiter можно сделать более персонализированным и удобным, войдя в систему в качестве зарегистрированного пользователя. В учетной записи пользователь может аналогично возможностям на сайте медиаплатформы Jupiter создавать списки избранного и продолжать просмотр контента с того места, где остановился. Одна и та же учетная запись пользователя применима и к сайту платформы Jupiter и к ТВ-приложению Jupiter. Таким образом можно, например, продолжить просмотр ранее поставленного на паузу на сайте Jupiter сериала с того же места, но уже с использованием ТВ-приложения.

Для детей и семей в ТВ-приложении Jupiter добавлен отдельный подраздел „Детский экран“ (Lasteekraan), где можно найти фильмы, мультсериалы, передачи и рассказы, подходящие для детей. Доступ к „Детскому экрану“ можно получить из меню приложения слева.Изменения в мобильных приложениях для смартфонов

ERR также прекращает техническую поддержку пользователей отдельных мобильных приложений телеканалов ETV, ETV2 и ETV+. Как и в случае с телевизионными приложениями, приложения для смартфонов, уже загруженные на устройство, продолжат работать, но могут содержать ошибки. На смартфонах отдельные мобильные приложения для каждого из телеканалов заменяются единым мобильным приложением ERR, которое можно бесплатно скачать в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.