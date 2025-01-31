Два ребенка случайно съели прах прадеда

Моника Лонг воспитывает троих сыновей — 14-летнего, трёхлетнего и двухлетнего. Женщина признаётся, что справляться с детьми в одиночку крайне сложно: поддерживать порядок в доме практически невозможно, а следить за всеми одновременно — настоящее испытание.

Однажды Лонг готовилась к приходу гостей и наводила порядок. В какой-то момент она ненадолго вышла в ванную, оставив младших детей в комнате. По её словам, она отсутствовала всего четыре минуты, но этого оказалось достаточно, чтобы малыши устроили хаос.

Когда женщина вернулась, она увидела, что вокруг детей разлетелась странная пыль, которая даже покрывала их губы. У неё не было времени выяснять, что именно рассыпали сыновья, поэтому она просто убрала комнату, умыла детей и забыла об инциденте.

Лишь спустя несколько дней Лонг случайно обнаружила пустой контейнер, в котором хранился прах её деда. Тогда она осознала, что загадочная пыль была вовсе не пылью — её дети частично съели останки предка.

Женщина утверждает, что специально убрала контейнер на верхние полки, но малыши научились забираться туда. „Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать“, — призналась она.

Когда Лонг рассказала о случившемся своей бабушке, та лишь рассмеялась и успокоила внучку, добавив, что у неё ещё остался прах её мужа — прадеда мальчиков.