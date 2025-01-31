Топчик
31.01.2025, 18:34

„Я очень горжусь этим знаком качества": Гражданина Эстонии, блогера Anton S, в России объявили иноагентом

 (13)
Специальный комментарий для RusDelfi
Anton S
Anton S
ФОТО: Erakogu

Эстонского блогера Антона Суворкина, известного в соцсетях под псевдонимом Anton S и ведущего блог о новостях шоу-бизнеса, внесли в список иностранных агентов в России. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции РФ в пятницу, 31 января. Антон прокомментировал свой новый статус специально для портала Bublik.

Согласно заявлению ведомства, причиной стали его высказывания против войны на Украине, участие в создании и распространении материалов, связанных с иностранными агентами, а также поддержка украинских властей и распространение недостоверной информации о действиях российских государственных органов.

Anton S: „Я очень горжусь этим знаком качества"

„Недавно узнал об этом, буквально час назад, когда мои редакторы и паблики опубликовали новость. Получил множество поздравлений, включая поздравления от телеканала „Дождь“, „Радио Свобода“ и „Популярной политики“. Все отмечают, что статус иностранного агента в России является своеобразным знаком качества и признанием работы.

Для меня, как для гражданина Эстонии, это стало неожиданностью. Я не знал, что не гражданам России могут давать этот знак. Оказывается, могут. Мне прямо скинули ссылку, что и иностранный гражданин, и иностранная организация тоже могут получать звание иностранного агента.

Для меня это предельно важно. И для меня это показатель, что меня слышат, что мою точку зрения знают. И такое, конечно, признание моей работы. Это признание работы, я так считаю. И поэтому я очень-очень доволен. Я прям горжусь, что про нашу маленькую Эстонию как-то все равно услышат.

Я очень горжусь этим знаком качества".

Кроме Суворкина, в обновленный реестр иноагентов попали педагог Дима Зицер, журналисты Андрей Новашов и Владимир Раевский, а также другие деятели. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Минюста РФ.

Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии