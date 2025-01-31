„Я очень горжусь этим знаком качества": Гражданина Эстонии, блогера Anton S, в России объявили иноагентом

Anton S: „Я очень горжусь этим знаком качества"

„Недавно узнал об этом, буквально час назад, когда мои редакторы и паблики опубликовали новость. Получил множество поздравлений, включая поздравления от телеканала „Дождь“, „Радио Свобода“ и „Популярной политики“. Все отмечают, что статус иностранного агента в России является своеобразным знаком качества и признанием работы.

Для меня, как для гражданина Эстонии, это стало неожиданностью. Я не знал, что не гражданам России могут давать этот знак. Оказывается, могут. Мне прямо скинули ссылку, что и иностранный гражданин, и иностранная организация тоже могут получать звание иностранного агента.

Для меня это предельно важно. И для меня это показатель, что меня слышат, что мою точку зрения знают. И такое, конечно, признание моей работы. Это признание работы, я так считаю. И поэтому я очень-очень доволен. Я прям горжусь, что про нашу маленькую Эстонию как-то все равно услышат.