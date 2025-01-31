„Я очень горжусь этим знаком качества": Гражданина Эстонии, блогера Anton S, в России объявили иноагентом(13)
Эстонского блогера Антона Суворкина, известного в соцсетях под псевдонимом Anton S и ведущего блог о новостях шоу-бизнеса, внесли в список иностранных агентов в России. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции РФ в пятницу, 31 января. Антон прокомментировал свой новый статус специально для портала Bublik.
Согласно заявлению ведомства, причиной стали его высказывания против войны на Украине, участие в создании и распространении материалов, связанных с иностранными агентами, а также поддержка украинских властей и распространение недостоверной информации о действиях российских государственных органов.
Кроме Суворкина, в обновленный реестр иноагентов попали педагог Дима Зицер, журналисты Андрей Новашов и Владимир Раевский, а также другие деятели. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Минюста РФ.