СРАВНИМ | Как две капли воды! Таня Михайлова-Саар и Ленна пришли на мероприятие в одинаковых платьях

В этом году на гала-вечере вручения Эстонской музыкальной премии присутствовали, среди прочих, певицы Таня Михайлова-Саар и Ленна. Ленна была представлена в номинации „Песня года“ с произведением „Maailmalõpu eel“, Таня в этот раз на церемонию пришла как гость. Обе певицы выглядели великолепно. Правда, были в практически одинаковых облегающих платьях.

На премии Таня появилась в дизайнерском платье, созданном специально к выходу ее новой песни. Интересный штрих — на ткани были нанесены слова будущего хита, релиз которого состоится уже на следующей неделе. Образ дополняли высокие кожаные сапоги, черное ожерелье и кожаная сумка.

Хотя на красной дорожке Ленна, которая ждет ребенка, позировала в черном наряде, на выступлении с Vanilla Ninja она надела платье, очень похожее на Танино. Но вместо текста песни обтягивающее белое платье певицы было дополнено английскими словами, такими как „life“ (жизнь), „world“ (мир), „positivity“ (позитив) и „yellow“ (желтый). Как и Таня, Ленна остановила свой выбор на черных сапогах. Кроме того, поверх платья певица надела пушистый белый жакет. Кстати, это то самое платье, которое было на Ленне на фотографии, которую она выложила в Instagram, когда объявила о своей беременности.