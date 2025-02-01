Нас ждет грандиозный концерт: финал Eesti Laul откроют 5Minust, Puuluup и Флориан Валь

Финальный концерт песенного конкурса Eesti Laul удивит публику разнообразием музыкальных номеров, поскольку, помимо 16 финалистов, на сцене Unibet Arena выступят несколько приглашенных артистов.

Грандиозное шоу откроют победители конкурса Eesti Laul 2024 5MIINUST и Puuluup, которые на днях получили три награды Эстонской музыкальной премии. К ним на сцену присоединится и Флориан Валь, победитель в номинации „Артист года“.

Ожидается, что в финальном концерте удивительным образом будут сочетаться различные стили и хиты любимых артистов. Так, на сцене вновь прозвучит победившая в прошлом году песня „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ ((Об этих) наркотиках мы ничего не знаем), а также, например, „Pilates spiritual clüb“. В репертуаре второго приглашенного артиста Eesti Laul — легендарная песня „Šveits“. Перед публикой также выступят Лаури Саатпалу и ансамбль Dagö, которые известны своими популярными песнями и долгой успешной музыкальной карьерой.

Финальный концерт конкурса Eesti LAul 2025 пройдет 15 февраля на сцене Unibet Arena. В финале примут участие 16 человек: An-Marlen, Андрей Зевакин feat. Карита, Анна Сахлене, ANT, ELYSA, FELIN, Франтс Тикерпуу, gem98, Яанек, Йоханна Элизе, Марта Лотта, Minimal Wind, Räpina Jack feat. Кайса Линг, Stereo Terror, Томми Кэш и Туули Ранд. Ведущими вечера станут Эда-Инес Этти и Korea.

За ходом песенного конкурса можно будет следить по каналам ERR и в зале Unibet Arena. В заключительный день, 15 февраля, помимо вечернего концерта, состоится также дневная генеральная репетиция со зрителями - билеты уже в продаже в Piletilevi.