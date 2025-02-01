Смогли они - смогу и я! Счастливые истории о победе над раком

Это я и моя история. Я лечилась от агрессивного рака груди, который обнаружила случайно. С трудом поверив и приняв, что рак может быть у меня - здоровой, относительно молодой женщины без вредных привычек и пристрастий, - я активно и комплексно подошла к лечению. Посещала психолога, изучала протоколы лечения рака моего типа и способы реабилитации.

Ксения лечилась от лимфомы в молодом возрасте, опухоль обнаружили во время ее обучения в престижном университете. „Какой у меня может быть рак? Вы шутите? Ну, простыла, приболела, кашляю, скоро вылечусь, мне нужно вернуться к учебе“, – говорила она, когда доктор озвучил ее диагноз. Долгое лечение, много курсов химиотерапии, большая потеря веса, облысение, бессилие. После каждой химиотерапии она делала упражнения по йоге, следовала аюрведическим предписаниям в еде и питье. Восстановившись после лечения, пробежала свой первый марафон со слезами счастья. Сейчас она мама троих детей, замужем, счастлива и очень занята работой и своим большим домом.

Я расскажу несколько вдохновляющих историй, как знаменитостей, так и тех, кто живёт рядом с нами. Истории людей, которые прошли через лечение рака, победили болезнь и не только не стали инвалидами, но и достигли своих жизненных целей. Для меня все они герои и творцы своей судьбы.

У каждого своя воля, свои жизненные силы организма, свой тип и стадия рака. Актриса из „Острых козырьков“ скрывала от всех, кроме очень близких друзей, свой диагноз и стадию рака, а от этих параметров очень много зависит в успехе лечения. Не ориентируйтесь ни на кого, лечитесь и не сдавайтесь. Более того, от собственных постоянных усилий зависит и качество последующей жизни, то есть уровень восстановления и возврата к жизни после химиотерапии.

Мы с семьей смотрели несколько сезонов нашумевшего сериала „Острые козырьки“ и были поражены, что одну из главных героинь, без которой трудно представить развитие сюжета, сценаристы внезапно „убили“. Поискав в интернете, я обнаружила, что Хелен Маккрори умерла от рака груди во время съемок сериала, чем и была вызвана внезапная смерть ее персонажа.

Перестав быть домохозяйкой, я организовала общество помощи онкопациентам. Сейчас общество Par Dzīvot активно отстаивает права пациентов, участвует в медицинских конференциях, выступает на радио, помогает пациентам и их родственникам эмоционально адаптироваться к болезни. Завершив лечение, я успела пройти обучение в одном психологическом ВУЗе и продолжаю учиться в другом, повышая свою компетентность и желая разобраться в вопросе, является ли психологическое состояние одним из факторов, который способствует болезни. Выздоровление вдохновило меня жить активнее, успевать больше.

Олег

Олег лечился от рака кишечника, от твуого же в молодом возрасте умер его отец. Было очень много химиотерапий, которые он, крепкий и высокий молодой человек переносил очень тяжело. Вылечился, восстановил свою спортивную форму, сейчас активно занимается спортом, участвует забегах на разные дистанции, работает на двух работах, всегда позитивен и активен.

Лэнс Армстронг, велосипедист

В 1996 году у бывшего профессионального велосипедиста Лэнса Армстронга была диагностирована агрессивная форма рака яичек, которая устрашающе распространилась в его легкие, лимфатические узлы и мозг. Он с такой же страстностью, с которой участвовал в велогонках, прошел через химиотерапию, необычную - альтернативного протокола лечения, и не только победил рак, но и вернулся к велоспорту, позже семь раз подряд выиграв Тур де Франс.

Кайли Миноуг, певица

Кайли Миноуг, переживая в 2005 году рак молочной железы, находилась в то время в активной фазе музыкальной карьеры. Позже будет вручение ей ордена Британской империи из рук принца Чарльза, много новых сценических образов, новые успешные синглы. Она сказала: „Вы не можете быть постоянно положительными. Поэтому я говорю: когда вы чувствуете уныние, когда наступают трудные моменты, позвольте себе это пережить. А еще рак заставил меня быть немного эгоистичней“.

Рак — это заболевание, с которым многие сталкиваются на каком-то этапе жизни, будь то собственный диагноз или близкого человека. По данным Американского Национального института рака, примерно у 38 процентов мужчин и женщин будет диагностирована опухоль за время их жизни. Прохождение лечения — не простое испытание. Людям, живущим с раком, необходимо научиться оставаться позитивными, вдохновляться мечтой, чтобы преодолеть трудности и разочарования, и, кроме этого, находить способы смотреть вперед и достигать своих жизненных целей.

Историй выздоровления больше. И именно на них нужно опираться, когда лечишься. Когда терапия невыносима, когда тяжело, когда хочется все бросить. Смогли они - смогу и я!