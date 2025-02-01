В Литве состоялся тверк-чемпионат: это мощная фитнес тренировка или сексуальный танец?

Родоначальница тверк-танца в Литве и организатор чемпионата Кристина Палишките сказала, что это большой праздник для занимащихся тверкингом.

„Здесь люди могут встретиться, вместе учиться, участвовать в состязаниях, выступлениях, поддерживать друг друга. Мы также выбираем, кто представит Литву на чемпионате мира. Уже четвертый год на этот чемпионат едет представитель Литвы“, – сказала Палишките.

По ее словам, на чемпионате можно увидеть много разных поп: и больших, и маленьких, каждая из них по-своему красива и прекрасна.

„Главное - не размер и не форма, а навыки. Проверим навыки, музыкальность, все“, – сказала в интервью журналистам LNK Палишките.

В комиссии этого чемпионата есть и судья из Украины Олина Попа. В прошлом году она была участницей этого конкурса.

„Мне кажется, я немного похудела, попа сузилась. У меня было много работы, я обучаю танцу девушек всего мира, вдохновляю их“, – назвала она причину, по которой в этом году в чемпионате не участвует.

В конкурсе приняли участие не только женщины из Литвы, но и из Польши, Финляндии.