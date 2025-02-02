Умер основатель легендарной одесской команды КВН Валерий Хаит

„Легендарный капитан КВН Валерий Хаит ушел навсегда в историю Одессы. С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исааковича Хаита 1 февраля 2025 года“, — говорится в сообщении „Всемирного клуба одесситов“.

Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года. Работал как журналист, поэт, прозаик, редактор, сатирик, телеведущий. В 1966 – 1970 годах был капитаном сборной команды КВН Одессы „Одесские трубочисты“, которая стала чемпионом Всесоюзного КВН в 1967 году. Кроме того, Хаит был художественным руководителем команд „Деловые люди“ и „Первая команда одесских джентльменов“.

В 1972 году Хаит стал одним из основателей одесской „Юморины“, а в 1988 году — „Клуба одесских джентльменов“. В 1986-1990 годах был художественным руководителем телевизионной юмористической программы „Джентльмен-шоу“. Также он занимал должность вице-президента Всемирного клуба одесситов.

В числе прочего Хаит писал стихи и прозу, в частности, выступил автором нескольких книг, посвященных одесскому юмору. Кроме того, он был редактором одесского юмористического журнала „Фонтан“.

Хаит был отцом двух известных артистов — одного из создателей „Квартета И“ Ростислава и скончавшегося в январе 2024 года Евгения, который был руководителем „Джентльмен-шоу“ в 1990-х годах.