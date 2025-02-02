ФОТО | Франц Мальмстен пришел поболеть за эстонскую команду с таинственной спутницей

Сборная Эстонии по теннису одержала победу со счетом 2:0 над командой Венесуэлы в матче второго тура Мировой лиги Кубка Дэвиса, который состоялся в минувшую пятницу, 31 января, в теннисном центре Forus в Таллинне. Второй игровой день открылся мужскими парными соревнованиями, в которых на площадку с эстонской стороны вышли первый номер турнира Марк Лаял и Йоханнес Сеэман. Соревновательный день начался в 12 часов дня, поддержать теннисистов пришли, в частности, Франц Мальмстен и его девушка.

На снимке, сделанном фотографом издания Kroonika, Мальмстен стоит среди зрителей в синей толстовке с капюшоном на фоне развернутого большого эстонского флага. На фотографии справа от него — одетая в черное Ингер-Хелене Вярат, с которой актер уже посещал публичные мероприятия.

В марте прошлого года издание Kroonika писала, что актер Франц Мальмстен (25) пришел на концерт в честь 75-летия Иво Линна с загадочной красавицей. Во время концерта Франц был как в VIP-зоне, так и среди публики. Молодые люди, казалось, были в очень хорошем расположении духа, но говорить с журналистами отказались.

Через день после этого, когда журналисты попросили Франца рассказать о своей новой девушке, он ответил весьма необычным образом: „Кстати, я на самом деле не самый большой поклонник Лермонтова. Спасибо за исследование. Франц, судя по всему, имел в виду русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который слыл большим поклонником женщин.