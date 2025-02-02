"Это так несправедливо и очень больно“. Партнеры по сцене Авдюшко и Росберг вспоминают Кярт Томингас

Мария Авдюшко и Рихо Росберг в 1990 году вместе с Кярт Томингас окончили Школу сценического искусства Эстонской академии музыки и театра. Вместе с ними в тот год выпустились также Марко Матвере, Яан Тятте, Каупо Варик и покойный Хейко Сёэт.