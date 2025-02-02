Ким Кардашьян откровенно рассказала, с кем ни за что не станет встречаться(11)
Звезда реалити-шоу и успешная американская бизнесвумен Ким Кардашьян откровенно рассказала, каких мужчин избегает в отношениях. В подкасте Эрин и Сары Фостер она поделилась, что для нее важно в потенциальном партнере.
„Для меня самый главный „красный флаг“ – это когда человек не проявляет уважения к окружающим, даже если за ним никто не наблюдает. Не имеет значения, кем являются эти люди или чем они занимаются,“ – подчеркнула 44-летняя знаменитость.
Кардашьян также отметила, что будущий избранник должен быть готов принять ее образ жизни и четверых детей, которых она воспитывает после брака с Канье Уэстом.
„Я прекрасно осознаю, что войти в мою жизнь – непростая задача. Моему партнеру нужна внутренняя уверенность, и я хочу, чтобы наши взгляды и моральные ценности совпадали,“ – объяснила она.
По ее мнению, прежде чем решиться на брак, необходимо провести достаточно времени вместе, чтобы столкнуться с серьезной ссорой и увидеть, как человек ведет себя, если что-то идет не по его плану.