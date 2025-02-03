Будет очень жарко! Распродавший „Эстонию“ за считанные минуты Флориан Валь даст большой концерт в карьере Румму(1)
6 июня в карьере Румму Флориан Валь, недавно потрясший эстонский музыкальный рынок рекордными продажами билетов, даст большой ночной концерт под названием „Mees kolmel laval“ ("Мужчина на трех сценах“). Организаторы уверяют, что мероприятие будет таким же помпезным, как и сам артист.
На июньском концерте Флориан Валь, получивший на прошлой неделе премию Эстонской музыкальной премии в номинации „Исполнитель года“, исполнит как свои старые хиты, так и песни из альбома „Flo Raadio“. Гибридный концерт, сочетающий в себе элементы музыки, стендапа и театра, соберет на сцене участников ансамбля Ouu и других гостей, чьи имена пока не разглашаются.
Сам Флориан Валь описывает предстоящий концерт следующим образом: „Бывают ночи, когда нет границ между землей и небом. Ночной концерт Флориана Валя — это больше, чем концерт, это паломничество - в карьер Румму. Настоящие фанаты и поклонники смогут увидеть чудеса на трех сценах! В горах, в воде и, может быть, даже в небе? Приходите и станьте свидетелями единственного знамения этого лета!“