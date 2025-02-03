Будет очень жарко! Распродавший „Эстонию“ за считанные минуты Флориан Валь даст большой концерт в карьере Румму

На июньском концерте Флориан Валь, получивший на прошлой неделе премию Эстонской музыкальной премии в номинации „Исполнитель года“, исполнит как свои старые хиты, так и песни из альбома „Flo Raadio“. Гибридный концерт, сочетающий в себе элементы музыки, стендапа и театра, соберет на сцене участников ансамбля Ouu и других гостей, чьи имена пока не разглашаются.

Сам Флориан Валь описывает предстоящий концерт следующим образом: „Бывают ночи, когда нет границ между землей и небом. Ночной концерт Флориана Валя — это больше, чем концерт, это паломничество - в карьер Румму. Настоящие фанаты и поклонники смогут увидеть чудеса на трех сценах! В горах, в воде и, может быть, даже в небе? Приходите и станьте свидетелями единственного знамения этого лета!“