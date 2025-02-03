Наркоскандал стал фатальным? Помимо Бригитте Сюзанне Хунт работы в Emerald Legal лишился и ее предполагаемый возлюбленный

Сравнительно недавно стало известно, что студентка юридического факультета Бригитте Сюзанне Хунт больше не будет вести юридический подкаст „Päriselt“ вместе с адвокатом Робертом Сарвом, и что их пути, по всей видимости, разошлись как в профессиональном, так и в личном плане. Теперь, похоже, рабочий договор с Emerald Legal прекращен и у ее предполагаемого возлюбленного Северинаса Якубаускаса.