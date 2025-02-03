Летом идем вразнос: в Эстонию едут легенды мира рок-н-ролла AC/DC

AC/DC ворвались в мир рок-музыки более 50 лет назад – более полувека вечных хитов! Ангус Янг (гитара), Брайан Джонсон (вокал), Стиви Янг (ритм-гитара), Мэтт Лауг (ударные) и Крис Чейни (бас-гитара) вновь готовы сотрясать европейские подмостки и радовать своих фанатов такими незабываемыми композициями, как „Highway to Hell“, „Thunderstruck“, „Back in Black“ и „You Shook Me All Night Long“. Вечер обещает быть неистовым и наполненным непоколебимой мощью рок-н-ролла.

„Power Up“ станет продолжением невероятно успешного европейского турне, стартовавшего в прошлом году, и своеобразной подготовкой к туру по Соединенным Штатам, где группа планирует выступить в 13 городах. На нашем континенте AC/DC объедут десять стран и дадут дюжину концертов. Это будет исторический момент, ведь AC/DC впервые приедут в Таллинн и дадут здесь единственный концерт в регионе. Однако эдинбургское шоу станет особенным потому, что клан Янгов впервые более чем за десять лет вернется к себе на родину.

Ансамбль был образован в 1973 году в Сиднее, Австралия, и на сегодняшний день AC/DC являются одним из самых авторитетных рок-коллективов, на счету которого свыше 200 миллионов проданных пластинок. Их альбом 1980 года „Back in Black“ стал одним из самых продаваемых альбомов в истории – 50 миллионов проданных экземпляров подняли его на почетное первое место в рейтинге продаж, если говорить об альбомах музыкальных коллективов. AC/DC были введены в „Зал славы рок-н-ролла“ в 2003 году, и по сей день они продолжают покорять мир и вдохновлять фанатов разных поколений – об этом недвусмысленно говорят полные стадионы и миллиарды скачиваний на стриминговых платформах.

Продажа билетов на сайте и в пунктах продажи Piletilevi начнется в пятницу, 7 февраля, в 10 часов утра.