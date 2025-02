Летом идем вразнос: в Эстонию едут легенды мира рок-н-ролла AC/DC

AC/DC ворвались в мир рок-музыки более 50 лет назад – более полувека вечных хитов! Ангус Янг (гитара), Брайан Джонсон (вокал), Стиви Янг (ритм-гитара), Мэтт Лауг (ударные) и Крис Чейни (бас-гитара) вновь готовы сотрясать европейские подмостки и радовать своих фанатов такими незабываемыми композициями, как „Highway to Hell“, „Thunderstruck“, „Back in Black“ и „You Shook Me All Night Long“. Вечер обещает быть неистовым и наполненным непоколебимой мощью рок-н-ролла.