03.02.2025, 17:00
„Я был только на двух вечеринках в этом году!“ Министр внутренних дел Ляэнеметс отжигал в клубе и оказался в центре скандала(40)
ФОТО: Delfi Meedia/Erakogu
Публичное выступление министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в качестве диджея в пятницу вечером вызвало немало споров. Политик, который позволил себе расслабиться в клубе, не понимает критики в свой адрес.
Вечеринка состоялась 31 января в баре SUHE в творческом городке Теллискиви в Таллинне, где министр Ляэнеметс выступил в качестве диджея вместе с журналистами-диджеями Брентом Пере и Хелери Алль. В тот же вечер он отпраздновал свой 42-й день рождения.
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