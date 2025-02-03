Топчик
03.02.2025, 17:00

„Я был только на двух вечеринках в этом году!“ Министр внутренних дел Ляэнеметс отжигал в клубе и оказался в центре скандала

 (40)
Лаури Ляэнеметс вовсю отрывался за диджейским пультом и наслаждался вечеринкой вместе с другими посетителями клуба.
Лаури Ляэнеметс вовсю отрывался за диджейским пультом и наслаждался вечеринкой вместе с другими посетителями клуба.
ФОТО: Delfi Meedia/Erakogu

Публичное выступление министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в качестве диджея в пятницу вечером вызвало немало споров. Политик, который позволил себе расслабиться в клубе, не понимает критики в свой адрес.

Вечеринка состоялась 31 января в баре SUHE в творческом городке Теллискиви в Таллинне, где министр Ляэнеметс выступил в качестве диджея вместе с журналистами-диджеями Брентом Пере и Хелери Алль. В тот же вечер он отпраздновал свой 42-й день рождения.

Слухи, распространившиеся после вечеринки, не удивительны, поскольку журнал Kroonika и раньше получал сообщения о том, что Ляэнеметс - еще тот ярый любитель вечеринок. В ответ на вопрос журналиста министр сказал, что в этом году он был только на двух вечеринках. За неделю до публичного выступления в роли диджея Ляэнеметс также посетил вечеринку в честь 25-летия портала Delfi.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (40)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии