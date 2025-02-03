„Я был только на двух вечеринках в этом году!“ Министр внутренних дел Ляэнеметс отжигал в клубе и оказался в центре скандала

Вечеринка состоялась 31 января в баре SUHE в творческом городке Теллискиви в Таллинне, где министр Ляэнеметс выступил в качестве диджея вместе с журналистами-диджеями Брентом Пере и Хелери Алль. В тот же вечер он отпраздновал свой 42-й день рождения.

Слухи, распространившиеся после вечеринки, не удивительны, поскольку журнал Kroonika и раньше получал сообщения о том, что Ляэнеметс - еще тот ярый любитель вечеринок. В ответ на вопрос журналиста министр сказал, что в этом году он был только на двух вечеринках. За неделю до публичного выступления в роли диджея Ляэнеметс также посетил вечеринку в честь 25-летия портала Delfi.