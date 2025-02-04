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04.02.2025, 11:09

Дэйв Бентон оказался в центре расистского скандала в Словении. Сам певец проблемы не видит: „Я не обижаюсь!“

 
Два Дэйва: слева - словенский певец пародирует Дэйва Бентона, справа — сам Дэйв Бентон, который в 2001 году принес Эстонии победу на „Евровидении“.
Два Дэйва: слева - словенский певец пародирует Дэйва Бентона, справа — сам Дэйв Бентон, который в 2001 году принес Эстонии победу на „Евровидении“.
ФОТО: Kollaaž Kroonika | Delfi Meedia / Kuvatõmmis

На минувших выходных в Словении выбирали своего представителя для музыкального конкурса „Евровидение“, который пройдёт в Базеле (Швейцария). В этом году победу одержал певец под именем Клемен. Он так обрадовался победе в местном отборе, что выпустил видео, в котором пародирует артистов, победивших в "Евровидении“ за последние 25 лет. Среди образов была и пародия на Дэйва Бентона.

Дэйв Бентон, принесший вместе с Танелом Падаром победу Эстонии в 2001 году, до сих пор остается единственным чернокожим артистом, завоевавшим первое место на крупнейшем в Европе вокальном конкурсе. Хотя Клемен (39) мог бы сосредоточиться на образе Падара, он предпочел выкрасить лицо и руки в коричневый цвет и спародировать Бентона.

Стоит отметить, что за последние десять лет Blackface (разновидность театрального грима, который используется комиками и артистами и представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека – прим. ред.) подвергся осуждению как в Эстонии, так и в большинстве других европейских стран. Поэтому на платформах X и Reddit практически сразу началось обсуждение возможной дисквалификации Клемена. В современном обществе использование черного сценического грима считается бестактным и оскорбительным.

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