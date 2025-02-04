Дэйв Бентон оказался в центре расистского скандала в Словении. Сам певец проблемы не видит: „Я не обижаюсь!“

На минувших выходных в Словении выбирали своего представителя для музыкального конкурса „Евровидение“, который пройдёт в Базеле (Швейцария). В этом году победу одержал певец под именем Клемен. Он так обрадовался победе в местном отборе, что выпустил видео, в котором пародирует артистов, победивших в "Евровидении“ за последние 25 лет. Среди образов была и пародия на Дэйва Бентона.