04.02.2025, 11:09
Дэйв Бентон оказался в центре расистского скандала в Словении. Сам певец проблемы не видит: „Я не обижаюсь!“
ФОТО: | Delfi Meedia / Kuvatõmmis
На минувших выходных в Словении выбирали своего представителя для музыкального конкурса „Евровидение“, который пройдёт в Базеле (Швейцария). В этом году победу одержал певец под именем Клемен. Он так обрадовался победе в местном отборе, что выпустил видео, в котором пародирует артистов, победивших в "Евровидении“ за последние 25 лет. Среди образов была и пародия на Дэйва Бентона.
Дэйв Бентон, принесший вместе с Танелом Падаром победу Эстонии в 2001 году, до сих пор остается единственным чернокожим артистом, завоевавшим первое место на крупнейшем в Европе вокальном конкурсе. Хотя Клемен (39) мог бы сосредоточиться на образе Падара, он предпочел выкрасить лицо и руки в коричневый цвет и спародировать Бентона.
Уже подписаны?