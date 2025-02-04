Самые дорогие в истории Эстонии билеты на концерт? Чтобы увидеть выступление AC/DC в Таллинне, придется заплатить кругленькую сумму

Группа AC/DC даст концерт на Певческом поле в Таллинне 24 июля. Это будет исторический момент, ведь AC/DC впервые приедут в Таллинн и дадут здесь единственный концерт в регионе. На сцене выступят Ангус Янг (гитара), Брайан Джонсон (вокал), Стиви Янг (ритм-гитара), Мэтт Лауг (ударные) и Крис Чейни (бас-гитара), которые порадуют своих фанатов такими незабываемыми композициями, как „Highway to Hell“, „Thunderstruck“, „Back in Black“ и „You Shook Me All Night Long“. Вечер обещает быть неистовым и наполненным непоколебимой мощью рок-н-ролла.

В качестве специального гостя на сцену выйдет американская рок-группа The Pretty Reckless.

Продажа билетов пока не началась, купить их можно будет с 7 февраля на сайте Piletilevi и в точках продаж. Но если сейчас зайти на страницу Piletilevi, можно увидеть цену на билеты. Обычный билет стоит 119,70 евро. Билет Front Floor — в ограниченную по вместимости зону перед сценой — стоит 150 евро. Самый дорогой билет стоит 161,20 евро.

По каким ценам продаются билеты на другие концерты?

Предстоящее лето в Эстонии будет особенно насыщенным в плане концертов, но таких дорогих билетов, как на AC/DC, нет ни у одного другого артиста.

Например, стоимость билетов на тартуский концерт всемирно известного диджея Мартина Гаррикса начиналась от 60 евро. Самый дешевый билет на концерт Imagine Dragons на Певческом поле в Таллинне стоил 79 евро. Послушать Джастина Тимберлейка, который также выступит этим летом на Таллиннском Певческом поле, можно за 89 евро. Билеты на концерт звезды хип-хопа 50 Cent на Певческом поле в Таллинне стоят от 69 евро.