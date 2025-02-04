Воды – нет: в ласнамяэских магазинах Lidl скупили 5-литровые бутылки. Поддоны стоят пустые

Читатель рассказал, что в магазинах Lidl Tähesaju и Lidl Raadiku покупатели не обнаружили на полках больших 5-литровых бутылок с водой. Запасы закончились, и поддоны остались стоять пустыми.

Повышенный интерес к такой категории товара связан с выходом Эстонии из энергетического кольца БРЭЛЛ. Уже 8 февраля Эстония, Латвия и Литва отключат свои электросистемы от БРЭЛЛ и присоединятся к системе континентальной Европы. В связи с этими мероприятиями жители Эстонии могут столкнуться с временным отключением электричества.

Портал Bublik запросил комментарий у сети магазинов Lidl, есть ли у них запасы воды и насколько оперативно будут происходить поставки.

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Издание Eesti Ekspress публикует три сценария, которые учитывает Эстония при десинхронизации стран Балтии от российской электросети.

Обычный сценарий

Отделение от российской энергетической системы пройдет для обычного потребителя незаметно.

Технический сбой или злонамеренное вмешательство

Опасность невелика, но существует.

Может возникнуть необходимость ограничения в потреблении электроэнергии. Это зависит от места вмешательства или неполадки (например, Estlink или линия Литва — Польша).

Не исключено, что потребление будет ограничено во всех трех странах Балтии.

Это будет происходить по регионам; как правило, на срок до двух часов и в периоды пикового потребления, то есть с 7 до 9 часов утра и с 16 до 18 часов вечера. Потребление электроэнергии в больницах и других жизненно важных учреждениях ограничиваться не будет. В этом случае потребители получат предварительное уведомление от сетевого оператора Elektrilevi.

Черный сценарий

Его вероятность минимальна. Предпосылкой его реализации является масштабная и комбинированная гибридная атака (кибер- и физическая атака) на несколько объектов инфраструктуры стран Балтии.