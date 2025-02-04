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04.02.2025, 16:00

ФОТО | Масленица — дело недешевое! Цены на вастлакукли шокируют — особенно в продуктовых магазинах

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Цены на вастлакукли в различных эстонских продуктовых магазинах.
Цены на вастлакукли в различных эстонских продуктовых магазинах.
ФОТО: kollaaž/lugejad | Delfi Meedia

Неделю назад газета Maaleht объявила конкурс на поиск самой дорогой масленичной булочки вастлакуккель в Эстонии. Некоторые из присланных в редакцию газеты ценников действительно удивили — особенно ценники из продуктовых магазинов.

До Масленицы еще целый месяц, но в кафе и магазинах можно было найти вастлакукли еще начиная с декабря — настолько популярно это сезонное угощение среди жителей Эстонии!

Это простое лакомство, которое обычно состоит из булки, варенья и взбитых сливок — вызывает ажиотаж, поскольку многие люди считают, что за вастлакукли с них сдирают непомерную сумму. При этом цены продолжают расти.

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