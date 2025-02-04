04.02.2025, 16:00
ФОТО | Масленица — дело недешевое! Цены на вастлакукли шокируют — особенно в продуктовых магазинах(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Неделю назад газета Maaleht объявила конкурс на поиск самой дорогой масленичной булочки вастлакуккель в Эстонии. Некоторые из присланных в редакцию газеты ценников действительно удивили — особенно ценники из продуктовых магазинов.
До Масленицы еще целый месяц, но в кафе и магазинах можно было найти вастлакукли еще начиная с декабря — настолько популярно это сезонное угощение среди жителей Эстонии!
Уже подписаны?