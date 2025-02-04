ФОТО | Масленица — дело недешевое! Цены на вастлакукли шокируют — особенно в продуктовых магазинах

До Масленицы еще целый месяц, но в кафе и магазинах можно было найти вастлакукли еще начиная с декабря — настолько популярно это сезонное угощение среди жителей Эстонии!

Это простое лакомство, которое обычно состоит из булки, варенья и взбитых сливок — вызывает ажиотаж, поскольку многие люди считают, что за вастлакукли с них сдирают непомерную сумму. При этом цены продолжают расти.