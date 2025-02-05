Таллинн выделил более 159 000 евро на поддержку 37 культурных мероприятий

„Культурные мероприятия Таллинна радуют своим разнообразием и высоким уровнем, и задача города – обеспечить, чтобы это продолжалось. При распределении субсидий мы придаем все большее значение тому, чтобы организаторы обращали внимание на доступность своих мероприятий и сокращение экологического следа. Мы также стараемся поощрять проведение мероприятий не только в центре города, но и в других районах“, – подчеркнул вице-мэр Каарель Оя.

На конкурс было представлено 58 проектов, из которых по решению комиссии субсидию получат 37, в их числе следующие культурные мероприятия:

• 8000 евро на организацию XXI Международного фестиваля современных исполнительских искусств SAAL Biennaal (с 21 по 30 августа 2025 года), который проведет НКО Mittetulundusühing Teine Tants. Фестиваль предложит 36 публичных мероприятий в 10 культурных учреждениях Таллинна;

• 8000 евро на организацию архитектурного фестиваля Open House Tallinn 2025, который проведет НКО Eesti Arhitektuurikeskus. Фестиваль предложит бесплатные экскурсии по архитектурным объектам и городскому пространству Таллинна. Цель организации – повысить узнаваемость эстонской архитектуры на международном уровне.

• 8000 евро на организацию международного фестиваля документальных фильмов DocPoint Tallinn 2025, который проводит НКО DocPoint Tallinn. Это одно из крупнейших событий в области документального кино в Северной Европе и единственный фестиваль в столице, посвященный документальным фильмам;

• 8000 евро на проведение Tallinn Fringe Festival 2025;

• 10 000 евро на международный фестиваль визуальных театров Tallinn Treff 2025 (с 8 по 11 мая 2025 года), организованный Фондом Eesti Noorsooteater. Фестиваль познакомит с самыми уникальными визуальными театральными постановками мира и вдохновит эстонских театральных профессионалов и студентов;

• 6000 евро на персональную выставку Фло Касеару, организованную НКО KAI Kunstikeskus;