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05.02.2025, 09:00

Лучшие из лучших: составлен рейтинг самых любимых ресторанов у жителей Эстонии

 
Toimetas: Mari Skuin
Глава TableOnline Кристи Калд
Глава TableOnline Кристи Калд
ФОТО: TableOnline

Ведущая платформа по бронированию мест в ресторанах Эстонии TableOnline определила места, которые в прошлом году получили наивысшие оценки от посетителей. Высокое признание получили 72 ресторана, расположенных в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Хаапсалу и поселке Неэме.

В прошлом году посетители отдавали предпочтения ресторанам, где представлены блюда скандинавской кухни или национальная кухня далеких стран. В рейтинг TableOnline вошли 57 ресторанов из Таллинна, четыре из Тарту, семь из Пярну, два из Вильянди, один из Хаапсалу и один из поселка Неэме.

„Мы работаем в Эстонии уже шесть лет, и здорово наблюдать, как развивается ресторанная культура и как посетители всегда находят свой путь как к новым открытиям, так и к старым любимым местам, — сказала глава эстонского филиала TableOnline Кристи Калд. - За последние шесть лет через сайт TableOnline было сделано почти миллион бронирований в ресторанах Эстонии, при этом число посетителей каждый год удваивается или утраивается“. Даже если вспомнить 2024 год, когда высокая инфляция повлияла на привычки многих посетителей ресторанов, люди по-прежнему любят питаться вне дома, а клиенты готовы тратить деньги на качественное вкусовое впечатление“.

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