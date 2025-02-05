Лучшие из лучших: составлен рейтинг самых любимых ресторанов у жителей Эстонии

В прошлом году посетители отдавали предпочтения ресторанам, где представлены блюда скандинавской кухни или национальная кухня далеких стран. В рейтинг TableOnline вошли 57 ресторанов из Таллинна, четыре из Тарту, семь из Пярну, два из Вильянди, один из Хаапсалу и один из поселка Неэме.

„Мы работаем в Эстонии уже шесть лет, и здорово наблюдать, как развивается ресторанная культура и как посетители всегда находят свой путь как к новым открытиям, так и к старым любимым местам, — сказала глава эстонского филиала TableOnline Кристи Калд. - За последние шесть лет через сайт TableOnline было сделано почти миллион бронирований в ресторанах Эстонии, при этом число посетителей каждый год удваивается или утраивается“. Даже если вспомнить 2024 год, когда высокая инфляция повлияла на привычки многих посетителей ресторанов, люди по-прежнему любят питаться вне дома, а клиенты готовы тратить деньги на качественное вкусовое впечатление“.