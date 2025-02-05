05.02.2025, 09:00
Лучшие из лучших: составлен рейтинг самых любимых ресторанов у жителей Эстонии
ФОТО: TableOnline
Ведущая платформа по бронированию мест в ресторанах Эстонии TableOnline определила места, которые в прошлом году получили наивысшие оценки от посетителей. Высокое признание получили 72 ресторана, расположенных в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Хаапсалу и поселке Неэме.
В прошлом году посетители отдавали предпочтения ресторанам, где представлены блюда скандинавской кухни или национальная кухня далеких стран. В рейтинг TableOnline вошли 57 ресторанов из Таллинна, четыре из Тарту, семь из Пярну, два из Вильянди, один из Хаапсалу и один из поселка Неэме.
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