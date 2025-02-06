ВИДЕО | „Мужчин всегда мало, привыкла сама танцевать...“: старшее поколение в Ласнамяэ задает жару молодежным дискотекам

Дискотеки в ночных клубах до утра, где веселится молодежь, гламурные вечеринки, яркие гала-вечера, где блистают сливки общества – такая картина привычна и банальна. Галереи с подобных мероприятий собирают десятки тысяч просмотров, но как проводят свои вечера те, „кому за...“? В один из субботних вечеров мы заглянули в культурный центр „Линдакиви“, на танцевальный вечер в стиле 80-90-х. И, честно говоря, этот вечер произвел на нас неизгладимое впечатление. Тому, как отдыхают они, молодым надо еще поучиться!