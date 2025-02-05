На морском побережье недалеко от Таллинна появился новый ресторан для ценителей итальянской кухни

Меню ресторана создавал шеф-повар Йоонас Коппель, который умело комбинирует итальянские традиции с современными техниками. Ризотто, тирамису, пицца — это лишь малая часть предложений, которые благодаря подходу Йоонаса приобретают совершенно новый вид. Главная гордость — пиццы, приготовленные на тесте, закваска для которого была привезена прямо из Неаполя. Они выпекаются в большой дровяной печи, где достигают идеальной текстуры: хрустящей снаружи и воздушной внутри. Особое внимание уделено сезонным блюдам, которые обновляются в зависимости от доступных ингредиентов, добавляя разнообразие и возможность для гастрономических экспериментов.

Reute идеально вписывается в расслабленный ритм Вызу, популярного курорта с песчаным пляжем, яхтенной пристанью и хвойными лесами. Ресторан предлагает как лёгкие закуски для тех, кто проводит день на пляже, так и полноценное меню а-ля карт для ценителей изысканных ужинов. Здесь вы можете заказать бокал вина из тщательно подобранной карты, чтобы подчеркнуть вкус блюд, или попробовать коктейли, приготовленные с той же внимательностью к деталям, что и еда.