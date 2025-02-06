Названы лучшие и худшие города мира для романтических знакомств
Лучшим городом для поиска любви признали индийский Мумбай, а худшим – испанский Бильбао.
Для многих соло-туристов путешествие является отличным способом организовать себе романтическое приключение – от краткосрочного курортного романа до знакомства с родственной душой для долгих отношений. Ведь где еще у них есть возможность встретить человека с похожими интересами за пределами своего постоянного круга общения?
Журнал о туризме и развлечениях Time Out провел свое собственное исследование, чтобы установить лучшие и худшие города мира для романтических знакомств в 2025 году. Для этого эксперты издания опросили местных жителей в популярных туристических городах по всему миру.
Лучшим городом мира для того, чтобы с кем-то познакомиться, был признан город Мумбай в Индии – 72% жителей крупнейшего индийского города признали, что в нем легдо найти любовь.
Второе место с 69% положительных ответов заняла китайская столица Пекин, а третья строчка досталась столице Индонезии Джакарте – у нее 66% одобрения со стороны местных жителей.
Тем временем, из европейских городов в топ-10 попала лишь нидерландская столица Амстердам, с 56% положительных ответав разделившая седьмое-восьмое места с Новым Орлеаном в США.
10 лучших городов мира для поиска любви в 2025 году
Мумбаи, Индия (72%)
Пекин, Китай (69%)
Джакарта, Индонезия (66%)
Шанхай, Китай (65%)
Медельин, Колумбия (64%)
Абу-Даби, ОАЭ (63%)
Новый Орлеан, США (56%)
Амстердам, Нидерланды (56%)
Бангкок, Таиланд (54%)
Кейптаун, Южная Африка (53%)
А вот худшим для романтических знакомст эксперты признали испанский город Бильбао – только 14% местных жителей признали, что в городе можно легко встретить партнера для романтических отношений.
10 худших городов мира для поиска любви в 2025 году
Бильбао, Испания (14%)
Токио, Япония (21%)
Гонконг (23%)
Марсель, Франция (25%)
Лос-Анджелес, США (26%)
Нью-Йорк, США (26%)
Брисбен, Австралия (28%)
Лондон, Великобритания (28%)
Сидней, Австралия (29%)
Вена, Австрия (31%)