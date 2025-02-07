ФОТО | Теперь точно знаете, где безопасно покупать: в Таллинне наградили лучшие интернет-магазины Эстонии

В голосовании приняли участие около 6000 человек. Каждый мог отдать только один голос и сам определить, по каким критериям выбирать – по уровню обслуживания, удобству корзины, работе поисковой системы, скорости доставки, доступным ценам, дизайну, простоте возврата или другим параметрам. Помимо народного победителя, были определены лучшие интернет-магазины в 13 категориях, а специальную премию от Swedbank получил Maarahva Pood.

„Народный магазин, победитель конкурса, Weekend, на протяжении многих лет выделяется высоким уровнем клиентского обслуживания, – отметил руководитель Эстонского союза электронной коммерции Тыну Вяэт. – Для потребителей наиболее важны удобство использования, возможность легко примерить товар, быстрая доставка, инновации, улучшающие опыт покупок, а также разумный уровень цен. Наряду с хорошо известными магазинами в конкурсе себя проявили и совершенно новые компании, как крупные, так и небольшие. Радует и то, что победители представлены в самых разных сферах. Эстонская электронная коммерция уверенно занимает передовые позиции в Европе и мире“.

Конкурс „Любимый э-магазин“ Эстонский союз электронной коммерции проводил уже в пятый раз совместно с Delfi. В этом году в нём участвовали 205 интернет-магазинов.

Эстонская электронная торговля в последние годы продолжает стабильный рост. В прошлом году эстонцы заказали рекордное количество посылок через почтоматы – 17 миллионов, что на 2 миллиона больше, чем годом ранее.

Эстонский союз электронной коммерции объединяет около 540 компаний. Он также выдаёт знак доверия „Безопасное место для покупок“ и организует совместную кампанию интернет-магазинов – E-smaspäev („Электронный понедельник“).

Лучшие интернет-магазины Эстонии 2025 года:

Народный победитель: Weekend

Одежда и обувь – Weekend

Спорт, хобби и товары для животных – Rahva Raamat

Детская одежда, обувь и товары – Xs mänguasjad

Авто- и мототовары – Aero Motors

Универмаги – Tallinki e-pood

Продукты питания и товары повседневного спроса – e-Selver

Бытовая техника и аудио – Frog

Красота и здоровье – Võluhaldjas

Дом и сад + специальная премия Swedbank – Maarahva Pood

Строительство и инструменты – Hammerjack

Украшения и аксессуары – Goldtime

Фототовары, билеты, подарки и ваучеры – Finewine

Услуги – Shipit24