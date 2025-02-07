Топчик
07.02.2025, 08:00

Притянете к себе неприятности: вещи какого цвета лучше не надевать 7 февраля

 (1)
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Anatoliy Karlyuk | Shutterstock

Что можно делать 7 февраля. Главред рассказал о строгих приметах и запретах, которые уберегут вас от болезней.

Что можно делать 7 февраля

  • В этот день нужно испечь специальные пироги с луком. Ими стоит угостить родных и несколько пирогов вынести за порог „для покойников“.

  • В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить здоровья и исцеления от болезней.

  • В этот день нужно дать милостыни нуждающимся. Это притянет благополучие.

Что нельзя делать 7 февраля

1. Нельзя 7 февраля заключать брак. Этот день считается поминальным.

2. Нельзя 7 февраля женщинам носить одежду зеленого цвета. Считается, что это притянет неприятности.

3. Нельзя 7 февраля отказывать в помощи. Чем больше сотворишь добра, тем больше его вернется.

Приметы 7 февраля

  • Если в этот день облака синие, то скоро придет тепля погода.

  • Если в этот день ветрено, то будет богатый урожай яровых.

  • Если в этот день потепление, то лето будет жарким.

  • Если в этот день красный закат, то лето будет холодным.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии