Притянете к себе неприятности: вещи какого цвета лучше не надевать 7 февраля

Что можно делать 7 февраля
В этот день нужно испечь специальные пироги с луком. Ими стоит угостить родных и несколько пирогов вынести за порог „для покойников“.
В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить здоровья и исцеления от болезней.
В этот день нужно дать милостыни нуждающимся. Это притянет благополучие.
Что нельзя делать 7 февраля
1. Нельзя 7 февраля заключать брак. Этот день считается поминальным.
2. Нельзя 7 февраля женщинам носить одежду зеленого цвета. Считается, что это притянет неприятности.
3. Нельзя 7 февраля отказывать в помощи. Чем больше сотворишь добра, тем больше его вернется.
Приметы 7 февраля
Если в этот день облака синие, то скоро придет тепля погода.
Если в этот день ветрено, то будет богатый урожай яровых.
Если в этот день потепление, то лето будет жарким.
Если в этот день красный закат, то лето будет холодным.