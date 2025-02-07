Таллиннское певческое поле будет отремонтировано за 400 000 евро

К Празднику песни и танца будут обновлены ограждения со стороны Нарвского шоссе и ступени арки, на которые будут нанесено нескользящее покрытие, сообщила „Актуальная камера“.

„Здесь используется специальное эпоксидное покрытие, которое устойчиво к атмосферным воздействиям и скольжению. Сегодня, к счастью, оно не нуждается в капитальном ремонте. А ограждения уже старые, ржавые“, – рассказал директор Певческого поля Урмо Саареоя.

К празднику 2028 года также будет построена новая зона для питания участников. Для этих целей придется выкупить три участка недвижимости.