ФОТО | Эстонскую певицу и актрису Кярт Томингас проводили в последний путь

В минувшую субботу стало известно о печальном известии о смерти певицы и актрисы Кярт Томингас. Ее смерть от болезни подтвердил журналу Kroonika ее партнер Улар Марк. Томингас скончалась 31 января.

Своими воспоминаниями о звезде эстонской театральной сцены поделились Мария Авдюшко и Рихо Росберг.

Кярт Томингас окончила Таллиннскую консерваторию в 1990 году, получив диплом актрисы факультета театрального искусства. Позднее она получила в той же школе магистерскую степень и работала преподавателем актёрского мастерства в Школе театрального искусства Эстонской академии музыки и театра.

С 1990 по 1992 год Томингас работала в театре „Ванемуйне“, а с 1992 года стала независимым актёром.

Томингас также играла в театрах Финляндии (Хельсинкский городской театр, Lilla Teatern). Одной из её самых заметных ролей была роль Марии в мюзикле „Звуки музыки“, а также главная роль в драматическом спектакле „Дама с собачкой“.

Кроме того, Томингас снималась в телевизионных сериалах Илмара Рааги „Класс: жизнь после“ и „Ноль“.

Кярт Томингас начала выступать как певица ещё в середине 1980-х годов, создав собственный ансамбль Park. Позднее она выпустила четыре сольных альбома.