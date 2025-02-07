ФОТО | Зеркальные стены и тропический лес на крыше. Что за необычная автобусная остановка появилась в центре Таллинна?

Февраль - месяц красоты в журнале Anne & Stiil. В этот месяц на обложке журнала вместо портрета знаменитости появилось зеркальная поверхность с посылом: красота - в твоих глазах. Но зеркало появилось не только на обложке журнала...

„Красота - это угол зрения“, - говорит Келли Киппер, главный редактор журнала Anne & Stiil. „Красота - это подчеркнутая строка в книге. Красота - это шелест конфетной обертки и заслушанный до дыр хит бойз-бенда. Красота - это последняя картошка фри, которую с легким сердцем ты оставляешь любимому или любимой“. В честь этой мысли мы вчера открыли самую красивую автобусную остановку Таллинна напротив Postimaja“.

Сделайте фото и выиграйте приз!

Anne & Stiil и L’Oréal Paris призывают всех сделать фото на „самой красивой автобусной остановке Таллинна“! Найти остановку можно напротив торгового центра Postimaja в центре Таллинна. После этого в отражении нужно сфотогравироваться самому или с друзьями.

В своих сторис в социальных сетях нужно отметить аккаунт @annestiil. Среди всех участников будут разыграны призы (три подарочных пакеты разыграет @lorealparis, Anne & Stiil также разыграет подарочные пакеты и подписку на журнал).

Anne & Stiil — это эстонский журнал, который фокусируется на моде, стиле жизни и вдохновении для женщин. В нем можно найти статьи о модных тенденциях, интерьере, здоровье, а также интервью со знаменитостями, советы по красоте и уходу за собой. Журнал ориентирован на тех, кто интересуется актуальными трендами в мире моды и дизайна, а также ищет практические рекомендации для повседневной жизни.

В журнале часто публикуются интервью с известными людьми, обзоры событий, а также различные идеи для улучшения личного стиля и создания уютной атмосферы в доме. Anne & Stiil стремится не только следовать мировым тенденциям, но и привнести в них эстонский колорит и уникальные местные особенности.

Журнал издается на эстонском языке и выходит в формате как в печатной версии, так и онлайн, что позволяет его читательницам быть в курсе самых последних новинок и вдохновляющих идей.