"Нужно же влезть в костюмы“: Элина Нечаева за четыре месяца вернулась к своему идеальному весу

Певица Элина Нечаева (33), которая в ноябре прошлого года родила сына, радуется, что довольно быстро смогла вернуться к своему идеальному весу. Оперная звезда, ведущая здоровый образ жизни, решила сразу после родов вернулась к тренировкам и выступлениям на сцене. До родов ей казалось, что у нее очень активная жизнь, но сейчас она признает, что поистине насыщенная жизнь у нее началось только после рождения сына.