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08.02.2025, 09:10

"Нужно же влезть в костюмы“: Элина Нечаева за четыре месяца вернулась к своему идеальному весу

 
Настоящая звезда: Помимо воспитания сына, Элина также находит время для тренировок и выступлений на сцене.
Настоящая звезда: Помимо воспитания сына, Элина также находит время для тренировок и выступлений на сцене.
ФОТО: erakogu | Delfi Meedia

Певица Элина Нечаева (33), которая в ноябре прошлого года родила сына, радуется, что довольно быстро смогла вернуться к своему идеальному весу. Оперная звезда, ведущая здоровый образ жизни, решила сразу после родов вернулась к тренировкам и выступлениям на сцене. До родов ей казалось, что у нее очень активная жизнь, но сейчас она признает, что поистине насыщенная жизнь у нее началось только после рождения сына.

Элина старается быть максимально активной каждый день: гуляет с коляской, качая ребенка, приседает, а иногда успевает даже посещать спортзал и сауну.

При росте 180 см Элина считает своим идеальным весом 57-59 кг. После родов ее вес составлял 72 кг, а сейчас, спустя четыре месяца, певица практически вернулась к своему идеальному весу.

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