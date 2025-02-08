Эстония выступит в первом полуфинале "Евровидения"

В „Евровидении 2025“ примут участие 37 стран: в первом полуфинале выступят представители 15 стран, а во втором полуфинале – 16. Страны „большой пятерки“ (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и победитель прошлого года – Швейцария – автоматически попадут в финал.

Вместе с Эстонией в первом полуфинале на сцену выйдут представители Швеции, Украины, Словении, Исландии, Польши, Португалии, Нидерландов, Азербайджана, Албании, Сан-Марино, Бельгии, Кипра, Хорватии и Норвегии. Десять стран из каждого полуфинала, получивших наибольшее количество голосов зрителей, проходят в финал. В первом полуфинале, помимо стран-участниц, смогут голосовать телезрители Испании, Италии и Швейцарии.

Эстония выступит в первой половине первого полуфинала. Точный порядок выступлений будет объявлен после того, как все страны представят свои конкурсные песни к середине марта. Песня, которая будет представлять Эстонию, станет известна 15 февраля на финале Eesti Laul.

Песенный конкурс „Евровидение“ пройдет в 2025 году в швейцарском Базеле. Первый полуфинал назначен на 13 мая, второй – на 15 мая, а финал состоится 17 мая.