"Курила по две пачки в день": Анджелина Джоли призналась, что помогло ей бросить курить

Известная голливудская кинозвезда Анджелина Джоли поделилась своим опытом отказа от курения. Об этом передает журнал People.

Актриса призналась, что в прошлом могла выкуривать значительное количество сигарет – до двух пачек ежедневно. Однако, когда ей предложили главную роль в фильме „Лара Крофт: Расхитительница гробниц“, она осознала, что необходимо отказаться от вредной привычки.

„На тот момент я была заядлой курильщицей, и, получив предложение на кастинг, поняла, что мне придется кардинально пересмотреть свое отношение к здоровью. В итоге я обнаружила в себе силы и способности, о которых даже не подозревала“, – отметила Джоли.

Кроме того, актриса рассказала, что в тот период начала уделять особое внимание физической активности и тренировкам, что помогло ей не только подготовиться к роли, но и значительно улучшить общее самочувствие.