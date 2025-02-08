"Курила по две пачки в день": Анджелина Джоли призналась, что помогло ей бросить курить
Актриса рассказала, что без никотина ее жизнь стала лучше.
Известная голливудская кинозвезда Анджелина Джоли поделилась своим опытом отказа от курения. Об этом передает журнал People.
Актриса призналась, что в прошлом могла выкуривать значительное количество сигарет – до двух пачек ежедневно. Однако, когда ей предложили главную роль в фильме „Лара Крофт: Расхитительница гробниц“, она осознала, что необходимо отказаться от вредной привычки.
„На тот момент я была заядлой курильщицей, и, получив предложение на кастинг, поняла, что мне придется кардинально пересмотреть свое отношение к здоровью. В итоге я обнаружила в себе силы и способности, о которых даже не подозревала“, – отметила Джоли.
Кроме того, актриса рассказала, что в тот период начала уделять особое внимание физической активности и тренировкам, что помогло ей не только подготовиться к роли, но и значительно улучшить общее самочувствие.