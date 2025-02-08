Андрей Зевакин и его возлюбленная Келли-Карита Ефимов о тайне своих отношений: "Нам было очень сложно выходить вместе на люди“

Андрей Зевакин, который на прошлой неделе вел интернет-трансляцию церемонии вручения Музыкальной премии, признал в утренней программе Star FM, что награду могла получить и певица Элерин Тийт. „Она была в той же категории, что и Мари Юрьенс и Нублу. Было трудно. Но она бы все же все выиграть какую-нибудь награду, потому что в прошлом году она большой умницей“, — сказал Зевакин.

Следующей темой разговора стал конкурс Eesti Laul. Ведущая Пилле Минев спросила, имеет ли вообще смысл участвовать другим в этом году, если в конкурсе представлен Томми Кэш. „Кто?“ — Зевакин сделал вид, что не слышал раньше имени этого известного артиста. "Ты сказала, что он - мировая звезда, но он должен быть и в Эстонии большой звездой. Посмотрим, охватит ли Эстонию глобальный масштаб. Этого я не знаю, — объяснил Зевакин, добавив, что иногда он любит подшутить. - У меня душа любителя посоревноваться. Я так много раз был на Eesti Laul, что единственное, что меня мотивирует сейчас, — это стремление к победе“, — сказал он.