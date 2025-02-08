08.02.2025, 17:18
Андрей Зевакин и его возлюбленная Келли-Карита Ефимов о тайне своих отношений: "Нам было очень сложно выходить вместе на люди“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
На днях ютубер Андрей Зевакин и его возлюбленная, парикмахер Келли-Карита Ефимова, стали гостями утренней программы Star FM. Вместе с ведущими молодые люди обсудили торжественную церемонию вручения музыкальных премий, конкурс Eesti Laul и причину, по которой они скрывали свои отношения.
Андрей Зевакин, который на прошлой неделе вел интернет-трансляцию церемонии вручения Музыкальной премии, признал в утренней программе Star FM, что награду могла получить и певица Элерин Тийт. „Она была в той же категории, что и Мари Юрьенс и Нублу. Было трудно. Но она бы все же все выиграть какую-нибудь награду, потому что в прошлом году она большой умницей“, — сказал Зевакин.
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