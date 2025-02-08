Актриса Анна Сергеева раскрыла истинные причины развода с Виктором Марвиным: оказалось, он изменял мне больше года

„Оказалось, что Виктор изменял мне больше года. Как я могла его простить? — задается вопросом Сергеева. — Он не просто изменил мне один раз, эти отношения продолжались долгое время. Короче говоря, это было не просто скольжение по льду, а отношения, которые длились год или больше, поэтому было ясно, что я не собираюсь ни страдать, ни с кем конкурировать“, — признается Сергеева, добавляя, что теперь их ждет долгий бракоразводный процесс.

„2024 год забрал с собой в вечность нашу совместную жизнь с Виктором. Мы больше не вместе“, — написала в конце прошлого года Сергеева, известная многим по сериалу „Õnne 13“. Актриса исполнила в сериале роль латышки Марии.

В своем посте в социальных сетях Сергеева упомянула причину, которая стала роковой для их брака с Виктором Марвиным. "Измена — это больно, но только поначалу. Потом понимаешь, что человека, из-за которого тебе так больно, больше просто не существует“, — написала она.

Анна Сергеева и Виктор Марвин были вместе 17 лет, десять из которых они прожили в браке. Они познакомились в Киеве, когда подавали документы в театральное училище. У пары двое детей: старшей дочери Аксинье шесть лет, а Беате — два года.