Номинированный на „Оскар“ мультфильм „Поток“ не получил кинопремию критиков США

Фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса был номинирован в двух категориях — „Лучший анимационный фильм“ и „Лучший фильм на иностранном языке“. Победу в этих категориях одержали соответственно Дикий робот (The Wild Robot) и „Эмилия Перес“.

Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии Critics’ Choice в Лос-Анджелесе лучшим фильмом была признана лента „Анора“ режиссера Шона Бейкера, которая впервые добилась международного успеха на Каннском кинофестивале в прошлом году.

Премию за лучшую режиссуру получил Джон Чу за фильм „Злая: Сказка о ведьме Запада“.

Деми Мур была удостоена награды за лучшую женскую роль в фильме „Субстанция (The Substance)“, а Эдриен Броуди получил премию за лучшую мужскую роль в фильме „Бруталист“ (The Brutalist).

Киран Калкин был награжден как лучший актер второго плана за роль в фильме „Настоящая боль“ (A Real Pain), а Зои Салдана получила премию за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме „Эмилия Перес“.