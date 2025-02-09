7 дорогих привычек жителей Эстонии, от которых следует избавиться в 2025 году

Покупать квартиру с ипотекой, как будто ставки не выросли

Когда-то это была мечта – уютная квартира с панорамными окнами и видом на море. Но процентные ставки по кредитам теперь выглядят так, как будто банк собирается вместе с вами жить в этой квартире и заодно забирать у вас половину зарплаты. Если ваша ставка по ипотеке всё ещё в пределах разумного, постарайтесь просто избегать излишних трат на дополнительные предметы обустройства квартиры.

Платить за электричество, как за космический корабль

Отключение от российской энергосистемы в 2025 году – это шаг к независимости, но также и шаг к тому, чтобы счета за электричество могли конкурировать с вашей арендной платой. Как сэкономить? Энергосбережение не означает отказ от удобства, это означает осознание того, что можно и нужно снизить энергопотребление — замените старые лампочки, следите за тем, чтобы не оставлять включёнными устройства, которые не используются, и даже рассмотрите вариант с умными термостатами, которые регулируют температуру по вашему расписанию.