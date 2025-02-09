Книга о России испортила поездку эстонцев в Новую Зеландию: наши чемоданы выставили за дверь

Подробностями своей семейной поездки Кристина Эхин и Сильвер Сепп поделились в минувшую пятницу в передаче „Ringvaade“. Они рассказали, что не только любовались заморскими достопримечательностями и изучали культуру Австралии, Новой Зеландии и Тасмании, но и активно там выступали. Всего за время поездки у них состоялось 15 выступлений. В это необычное и полное приключений путешествие они взяли своих детей.