09.02.2025, 13:14
Книга о России испортила поездку эстонцев в Новую Зеландию: наши чемоданы выставили за дверь(31)
ФОТО: Kuvatõmmis: ETV
Недавно поэтесса Кристийна Эхин и музыкант Сильвер Сепп побывали в Австралии и Новой Зеландии. Во время путешествия всё складывалось чудеснейшим образом... до того момента, когда друзья показали им одну книжку о России.
Подробностями своей семейной поездки Кристина Эхин и Сильвер Сепп поделились в минувшую пятницу в передаче „Ringvaade“. Они рассказали, что не только любовались заморскими достопримечательностями и изучали культуру Австралии, Новой Зеландии и Тасмании, но и активно там выступали. Всего за время поездки у них состоялось 15 выступлений. В это необычное и полное приключений путешествие они взяли своих детей.
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