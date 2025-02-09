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09.02.2025, 13:14

Книга о России испортила поездку эстонцев в Новую Зеландию: наши чемоданы выставили за дверь

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Музыкант Сильвер Сепп и поэтесса Кристийна Эхин
Музыкант Сильвер Сепп и поэтесса Кристийна Эхин
ФОТО: Kuvatõmmis: ETV

Недавно поэтесса Кристийна Эхин и музыкант Сильвер Сепп побывали в Австралии и Новой Зеландии. Во время путешествия всё складывалось чудеснейшим образом... до того момента, когда друзья показали им одну книжку о России.

Подробностями своей семейной поездки Кристина Эхин и Сильвер Сепп поделились в минувшую пятницу в передаче „Ringvaade“. Они рассказали, что не только любовались заморскими достопримечательностями и изучали культуру Австралии, Новой Зеландии и Тасмании, но и активно там выступали. Всего за время поездки у них состоялось 15 выступлений. В это необычное и полное приключений путешествие они взяли своих детей.

Помимо прочего, пара рассказала, как в Новой Зеландии их прекрасное путешествие приняло неожиданный поворот из-за книжки. „У нас там возник один серьезный культурно-политический конфликт с нашими друзьями...“ — рассказала Кристийна об инциденте, произошедшем во время поездки.

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