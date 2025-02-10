Дональд Трамп оскорбил Меган Маркл и публично назвал ее "ужасной“

В недавнем интервью изданию New York Post новый президент США Дональд Трамп прокомментировал обсуждения, касающиеся иммиграционного положения принца Гарри. Когда журналисты задали ему вопрос о возможной депортации герцога Суссекского в связи с его откровениями об употреблении наркотиков, Трамп заявил:

„Я не собираюсь этим заниматься. Пусть его оставят в покое. У него и без того хватает сложностей в семье. Жена у него – просто кошмар,“ – отметил американский лидер.

Это заявление Трампа стало очередным подтверждением его критического отношения к Меган Маркл, герцогине Суссекской. Их напряженные отношения берут начало еще с 2016 года, когда Маркл открыто раскритиковала Трампа, назвав его „фигурой, сеющей раскол“, и „женоненавистником“. В свою очередь, Трамп не раз отзывался о ней нелестно, называя „грубой“ и не скрывая своего раздражения по ее поводу.

Сама Меган никогда публично не критиковала Дональда Трампа. На прошлогодних президентских выборах Гарри и Меган вообще не участвовали в голосовании. Однако пять лет назад Меган восхваляла в СМИ Камалу Харрис как политика и образец для подражания.

Стоит отметить, что консервативный аналитический центр The Heritage Foundation настаивает на обнародовании иммиграционных документов принца Гарри. По мнению представителей организации, его откровенные признания в употреблении наркотиков, сделанные в автобиографии „Запасной“, могут повлиять на его визовый статус в США. Однако теперь стало ясно, что Трамп не намерен предпринимать в отношении герцога Суссекского никаких шагов.

Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности в начале 2020 года. Они переехали в Калифорнию, где и живут до сих пор. Британская королевская семья не хочет, чтобы они возвращались на родину Гарри. В 2021 году Гарри и Меган дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое, по слухам, очень негативно восприняли в Букингемском дворце. Среди прочего, в том интервью Меган рассказала, что близкий родственник Гарри бесстыдно спросил принца, насколько смуглым будет их тогда еще не родившийся ребенок.