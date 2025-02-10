ФОТО | 76-летняя мать Илона Маска вышла на сцену в качестве модели на неделе моды в Нью-Йорке

Мэй, одетая в элегантный костюм, сорвала бурные аплодисменты публики. „Я действительно восхищаюсь ей и уважаю ее“, — сказал главный дизайнер модного дома Таорай Ван.

Мэй держалась на подиуме очень уверенно, что неудивительно. Она выступает в качестве модели уже более полувека, появлялась на обложках многочисленных журналов, включая Time, Vogue и Sports Illustrated. Кроме того, она написала книги и впоследствии успешно выступала в качестве коуча.

Мэй была замужем за южноафриканским инженером Эрролом Маском, от этого брака родилось трое детей. Так канадская подданная оказалось в Южно-Африканской Республике. Именно поэтому у Илона Маска есть как южноафриканское, так и канадское гражданство. В 2002 году он стал также гражданином США.

Эррол и Мэй развелись в 1979 году, но это не повлияло на детей, поскольку они жили то с отцом в ЮАР, то с вернувшейся в Канаду матерью.

По неоднократным сообщениям иностранных СМИ, несмотря на то, что Илон является одним из самых богатых людей в мире, его мать не особо интересует материальная сторона.

Недавно Мэй дала интервью в программе „Varney & Co“ на американском телеканале Fox Business. Она отметила, что ей не нравится, когда ее сына называют „богатым человеком“ и „миллиардером“. Женщина считает, что это унижает ее сына. По ее мнению, Илона следует называть величайшим гением мира. „Я очень горжусь им!“